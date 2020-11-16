Поздравления с новым 2021 годом. С годом Металлического Быка

Новый Год Металлического Быка. Самые лучшие поздравления
По решению ООН 2021 год объявлен Международным годом творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов и годом мира и доверия
1. 🎉Прикольные поздравления с Новым 2021 Годом.
2. 🎆Веселые новогодние поздравления на 2021 Год
3. 🎄Год Металлического Быка. Стихотворения на праздник.
4. 🎅Поздравительные стихи к празднику
5. 🎉Новогодние поздравления для друзей, родных любимых.
6. 🐀Шуточные поздравления с годом Белого Металлического Быка
7. ✯Короткие поздравления на Год быка по китайскому календарю
8. 🎇Весёлые поздравления на год быка
9. 🎄Новогодние Песни
10. 🍷Чего ждать от года Быка (Китайский гороскоп)
11. 🍷Поздравления с Новым годом 2021 в прозе
12. 👯Новогодние поздравление от деда Мороза
13. 🍊Скачать Новогодние картинки, с Новым 2021 Годом Яндекс коллекции. Пинтерест
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░ Поздравляем красиво с Новым годом 2021 ░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
|
И в каждый год, что нам отмерен,
Как в первый раз я удивлен,
Что новый год опять приходит,
Приходит к нам как в детстве он.
Снежинки в лунном свете, - в танце,
Вокруг бело, вокруг простор,
Крепчает вокруг нас морозец,
Преображает снегом он наш двор.
Я рад что в этот год всё снова,
И ощущаю радость я,
Что будет он особый, верно,
Ведь это будет год быка!
|
Он правда грозен и ужасен,
И скажем точно, он опасен,
Не зли быка почем ты зря,
Чтоб завтра встретилась заря!
И сразу будет лучше всем,
Чтоб со здоровьем не было проблем,
Тебе останется отрада и покой,
Не лезть с Быком в ненужный бой!
Вам в Новый год терпения всем,
Чтоб полон был мыслей гарем,
Возможности договориться,
Чтобы плохому не случится!
|
Стоит мычит и бьет ногами,
Не хочешь драки ты с быками,
То лучше вовремя уйди,
Но все же свое ты забери!
Не силой пусть, возьми уменьем,
Без попрошайничества, своим стремлением!
Тогда и в год быка, что будет,
Получишь одобрение в людях.
Вот вам пожелаю я,
В грядущий год вам, в год быка!
|
От души вам всем желаю
Быть всегда на позитиве,
Всех счастливей в целом мире!
Пусть не тронут вас ненастья
Будет только мир и счастье.
Жить легко и без забот
Весь двадцать первый год!
✨ 🎉☃ ❆
|
Поздравления с Новым Годом
К нам идут со всех сторон.
Пусть счастливым, щедрым, добрым
Будет и для всех как слон.
Пусть богатства даст он бедным
И здоровья для нас всех.
Ну, а нашим детям счастья,
Ведь они наш в жизни свет!
✨☃
|
Пусть он всем нам принесет
Счастья воз, удачи море,
чтобы жить, не зная горя!
Год Быка - хороший год.
Пьем все водку, не компот,
Веселимся, не грустим,
Дружно тортики едим.
Провожаем год мы Крысы
и встречаем год Быка.
Счастья, радости, здоровья
Взять Быкулю за рога!
✨☃
|
С Новым годом поздравляем,
В этот праздник всем пожелаем,
Чтобы вам жилось легко,
Даёт пускай корова молоко,
Бык всегда доволен и спокоен,
Быт ваш празднично устроен,
Быстро всем делам решиться,
Деньгам в кошельке водиться.
Мы еще желаем страстно,
Чтоб было всё у вас прекрасно!
Дети, дамы, господа,
Будьте счастливы всегда!
☃🎉
|
В двери Новый год стучится,
Желаю всем желаньям сбыться!
В этот Новый год Быка, Коровы
Будьте счастливы, Будьте здоровы!
❆ 🎉
Ты иди иди бычок, вперёд
В год новый тогда придёшь
Намычи мне солнца, на весь 21 год.
Я тогда тебя благодарю
Целый воз огромный сена подарю,
И в год твой наступивший
Добротно проживу!
❆ 🎉
|
В Новый год нельзя без песен,
В песнях всё - судьба и жизнь.
Новый год всегда чудесен,
Всё забудь и веселись!
❆ ✨☃
Пусть радость и удача
Стучатся в каждый дом!
Быть не должно иначе
В году, который ждем.
+
Чтоб любовь цвела, как роза,
И не вяла от мороза,
И детишек - полон дом,
Будьте счастливы во всем!
❆ ✨☃
|
Быть любимой, счастливой, прекрасной,
Поднимая бокал, вспоминай обо мне,
С чувством нежности, гордости, страстно.
Про печали забудь и не думай о том,
Что становится жизнь нетерпимой,
Загадай себе сказку с хорошим концом,
Знаю, будешь ты в праздник красивой.
В новогоднюю ночь улыбайся и верь,
Что мечта твоя сбудется все же,
Бык он вроде бы добрый и ласковый зверь,
Пусть удача придет к тебе тоже
✨☃
|
❆ ✨☃🎉В связи с приближением Нового года,
Желаю удач Вам различного рода!
Пусть Вашей они подчиняются власти,
Пусть будет Вам радость, здоровье и счастье!
✨☃
В этот праздник новогодний мы желаем от души
Чтобы все Ваши мечтанья исполнение нашли.
Чтоб здоровье было крепким, cчастьем полнилась семья,
Чтоб Вас всюду окружали настоящие друзья.
✨☃
|
✨☃ ❆ 🎉Ветки елки, розы аромат...
Подарить Вам это в Новый год Быка, я рад!
Не смогу лишь только
Вас увидеть я —
Слишком Вы далеко, милые друзья!
Лучше не скучайте в этот Новый год,
Радости он много снова принесет!
Будут и тревоги, только не робеть!
В будущее дальше Вам смелей смотреть.
Улыбнитесь славно, вспомните меня,
С Новым годом белого быка, друзья!
☃ ❆
|
❆ ✨☃🎉Горят на елочках огни -
На площади, в квартире...
Как будто мы с тобой одни
Во всем огромном мире,
Оставив в прошлом воз забот,
В любовь едва поверя,
Встречаем самый Новый год -
Нет ярче и новее!
Пусть Новый год, как этот тост,
Прекрасен будет, чист и прост!!!
☃🎉
|
Пускай стороной обойдут вас стрелялки,
Пусть ждут обнимашки вас и целовашки,
И полные денежек ждут вас кармашки!
Пусть ждут танцевалки и ждут улыбалки,
Лежалки на пляже, на речке – рыбалки,
Пусть ждут расслаблялки, а не напрягалки,
И елки пусть ждут в Новый год, а не палки!
✨☃
|
Коль летать – так 1-м классом,
Коль плясать – так с выкрутасом,
Коль работать – так с душой,
Коли пиццы – так большой!
Коль походки – так летящей,
Коль находки – так блестящей,
Коль дышать – так кислородом,
Коль уж с Новым, значит, годом!
☃🎉
|
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить –
Сразу проще станет жить!
☃ ❆ 🎉
|
Желаю в год Белого Быка открывать неизведанные горизонты
и счета в швейцарском банке,
а закрывать замок от роскошной квартиры
и глаза от удовольствия!
|
✨☃ ❆ 🎉
Упрямство, лидерство в твоей крови,
Амбициозность восхищает,
За правду выступаешь ты,
Несправедливость подавляешь.
Все эти качества дал год быка,
В котором суждено было родиться,
Тебе желаю счастья я,
И всем мечтам осуществиться!
|
❆ ✨☃🎉
Год чудесный наступает
Год весёлого Быка!
Так друг другу пожелаем
Взять строптивца за рога!
Пусть удача будет рядом,
Целый год пускай везёт!
И пусть только то,что надо,
В руки точно попадёт!
|
✨☃ ❆ 🎉
В трудах и заботах проходит вся жизнь.
Бык властен, упрям и в делах одержим.
Традициям верен, кто против — держись:
Он с виду лишь сдержан, невозмутим.
Он любит семью и гордится детьми.
В супружестве верен без страстной любви.
Готов себя в жертву семье принести.
Быки в каждом доме важны и нужны!
А наш Бык — трудяга, веселый всегда,
Он хмур, только если плохие дела.
|
❆ ✨☃🎉
Ходят слухи - год быка всех посадит на рога!
Что нам тёлочкам бояться?
Знаем мы как с ним сражаться:
Вымя выше,хвост трубой,
На копытах лак крутой!
Укротив "рогатый"скот,
Проживём счастливый год!!!
|
✨☃ ❆ 🎉
Пусть новый год таланты все пробудит
И в молодость вернутся старики.
Пускай у вас здоровья столько будет,
Чтоб рухнули от зависти быки!
---
От счастья прыгай ты под облака,
Будь весел от везения и водки.
Здоровье будет пусть как у быка,
А жизнь, как у начальника Чукотки!
|
❆ ✨☃🎉
Пусть жизни полноводная река
Течёт с балдёжной скоростью Амура.
Я вам, друзья, желаю в Год Быка
Балдеть от эксклюзива и гламура!
---
Давайте выпьем, мужики,
За то, чтоб год плясать у ёлок,
Чтоб бились русские быки
За честь отечественных тёлок!
|
✨☃ ❆ 🎉
Всегда предупреждает пусть Минздрав,
Что смотритесь вы здорово и мило.
Пусть к цели приведёт вас бычий нрав,
К успеху и победе - бычья сила!
---
Желаю веселиться вам века,
Смотреть на мир счастливыми глазами.
Пускай добро и счастье в Год Быка
Идут к вам бесконечными возами!
---
Пусть каждый будет сытым и красивым,
Сияло чтоб довольное лицо.
Таким ваш пирсинг станет пусть красивым,
Как у быка в ноздрях его кольцо!
|
❆ ✨☃🎉
Слепил как-то дед Мороз себе помощника-снеговика и остался у него небольшой снежок.
«Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил дед Мороз.
Снеговик подумал: руки есть, ноги есть, голова есть, даже нос из морковки и тот есть.
Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!».
Но дед Мороз, повидавший многое на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал: «На тебе снег, слепи сам свое счастье».
Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его представляет».
|
✨☃ ❆ 🎉
Сплошных удач не обещая,
Надеюсь я, что Новый год
Избавит всех нас от печалей
И непредвиденных забот.
Еще надеюсь на другое, И верю в это горячо,
Что всех нас счастье ждет такое,
Какого не было еще.
Что вам пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самим — не расслабляться!
|
❆ ✨☃🎉
Пусть сбудется все, о чем каждый мечтает:
Рожденный летать в небесах пусть летает,
Кто жаждет богатства — отыщет пусть клад,
Кто почестей хочет — добьется наград!
Кто хочет жениться — пусть свадьбу сыграет,
На пляже пускай отпускник загорает,
А если экстрима душа чья-то хочет,
Пускай с парашютом летит и хохочет!
Чтоб в Новом году — лишь успех, не иначе,
Чтоб стали в разы все мы все с вами богаче!
|
✨☃ ❆ 🎉
Многим известно, что в Италии существует традиция перед новым годом выбрасывать из окна старые и ненужные, надоевшие за год вещи.
Мы, конечно, не в Италии, но этот обычай так хорош, что мне хотелось бы предложить вам всем выбросить из памяти как ненужный хлам старые обиды, ссоры, дурные поступки, зависть, неверность, неблагодарность.
Если мы все это сделаем, то окажется, что в нашей памяти остались только теплые и приятные воспоминания о старом годе.
Запомним его таким, и тогда наступивший новый год будет не хуже прошедшего!
|
❆ ✨☃🎉
Встречая Новый год, не сожалейте о прошедшем, что не успели что-то сделать.
Не тревожьтесь о наступающем — все ли получится, хватит ли сил и средств.
Живите в ладу с собой.
Со своим сердцем и душой.
Сохраняйте спокойствие и уверенность.
Тогда радость, счастье и успех будут сопутствовать вам всегда.
С Новым 2021 годом!
|
✨☃ ❆ 🎉
За Новый год поднимем тост
Пусть будет тост предельно прост,
За счастье, дружбу, смех,
Во всех делах большой успех,
За чуткость, нежность, доброту
Семейной жизни теплоту!
Уже совсем-совсем не до работы,
Стучится Новый год – пора встречать,
Пора просить у новенького года,
Того, о чем могли мы лишь мечтать!
И вам, коллеги, пожелать хочу я,
Чтоб в этом наступающем году
И вправду вы мечту свою большую
Исполнили и даже не одну!
|
❆ ✨☃🎉
С Новым годом!
День за днем
Снова мчится вереница.
Год — как белая страница.
Что напишем мы на нем?
Пусть проходят беды мимо,
Пусть с небес вам светят вновь
Три звезды необходимых:
Надежда, Вера и Любовь.
Всем известно, что в Новый год Дед Мороз в сопровождении своей внучки разносил людям подарки.
Так давайте выпьем за то что бы женщинам он подарил вечную молодость Снегурочки,
а мужчинам — стойкость и крепость Мороза!
|
✨☃ ❆ 🎉
Бокалы шампанским наполним мы снова,
За стрелкой секундной следя,
Так выпьем за счастье мы снова и снова,
И всех с Новым годом, друзья!
Скажу я тост за Новый год!
Он будет короток и прост:
За счастье, дружбу за успех
За нежность, доброту и веру,
За теплоту и за победу!
|
Деду от внука нехитрые намёки
Сердцем маленьким любя,
Откровенно заявляю:
С Новым годом я тебя,
Дед мой милый, поздравляю!
Я хочу, чтоб Дед Мороз
Со Снегуркой, тоже милой,
Целый воз тебе привез
Со здоровьем, счастьем, силой.
Чтоб ты не был слаб и вял,
В праздники - дарил подарки,
И весь год со мной гулял -
В цирк, музей, кино и в парке!!!
✨☃🎉
|
Бычий год глядит с календаря!..
И живите вы с его приходом,
Свет друг другу и тепло даря.
Каждый день для вас пусть будет новью,
Станут постоянны счастье, смех,
Вы своей вселенскою любовью
Заряжайте не влюбленных тех!
Пусть простые пожелания эти,
Приносящий пользу людям труд
В третьем вас ведут тысячелетие
И сердца мечтами пусть поют!!!
✨☃
|
Поздравление сына с новым Годом!С Новым годом, наш маленький сын!
С Новым годом, наш медвежонок!
Пусть придут к тебе ясные сны,
Мой любимый, мой славный ребенок.
Пусть твои молодые годы
Освещает светлая улыбка,
Огорченья уйдут навсегда,
И растают, как тает снежинка.
Дед Мороз тебе машет рукой,
А над елочкой сказка летает,
С Новым годом, наш милый, сынок,
Мама с папой тебя поздравляют!
От всей души, от всей меня
Поздравляю я тебя!
Счастья, радости желаю,
Чтобы этот Новый год
Был веселый и задорный
Больше шуток, песен, смеха
Никогда ты не грусти
Больше смейся и шути.
✨☃🎉
|
✨☃ ❆ 🎉
Этот тост за то, чтобы в Новом году
у нас появилось много новых друзей,
новая высокооплачиваемая работа,
дорогая машина, и огромная квартира,
в которой, можно было встретиться
нашим дружественным кругом
и встретить уже другой, Новый год!
|
❆ ✨☃🎉
Сегодня провожая старый год
От всей души хочу вам пожелать
Оставить за порогом хворь и грусть
А в новый год,всё лучшее забрать
Ещё хочу вам счастья пожелать
Добра,Надежды,Веры и Любви
Чтоб для гостей всегда был стол накрыт
Чтоб ваши дети чуткими росли
Чтоб не стареть,друг-друга уважать
В разлуке чаще вспоминать друзей
Вот всё,что мне хотелось пожелать
вам от себя и от семьи моей.
|
✨☃ ❆ 🎉
Чаще вспоминайте, что семья,
Чаще вспоминайте, что едины,
Чаще вспоминайте, что нельзя
Даже словом обижать любимых.
Чаще думайте о том, что хорошо,
Чаще то, что плохо забывайте.
В дом несите только лишь тепло,
На работе холод оставляйте.
Чаще вместе собирайтесь за столом,
И не допускайте впредь ошибок,
Пусть в году грядущем полон будет дом
Счастья, радости и искренних улыбок.
|
❆ ✨☃🎉
Поздравления с Новым Годом сестре
С Новым Годом, сестрёнка родная,
Бой курантов исполнит мечты.
Пусть любовь в твоем сердце не тает,
И счастливой будешь ты.
Дед Мороз на санях новогодних
Пусть к тебе в эту ночь прилетит
И вручит тебе подарков много.
Жди, он скоро тебя посетит!
|
✨☃ ❆ 🎉
Поздравления с Новым Годом бабушке
Милая бабушка, нежная, добрая,
Всеми любимая, изредка строгая,
Счастья тебе в Новый Год пожелаем мы,
Мира и радости, доброго здравия!
Пусть у тебя все всегда получается,
Радуют дети и внуки венчаются.
Жизни сто лет тебе (это как минимум),
Чтобы тебя никогда не покинули
Вера, надежда, любовь, понимание,
Счастье, удача и внуков внимание!
|
❆ ✨☃🎉
Как насчет такого трюка:
Вдруг в лесу из-за берез
Выйдет хмурый Йоулупукки,
А не добрый Дед Мороз?
Не пугайтесь! Кто б ни вышел,
Где б вас праздник ни застал,
Принимайте поздравленья!
Новый год уже настал!
В мире бродят Санта Клаус,
Юлетомте, Сандерклаас,
Баббо Натале, Пер Ноэль,
Деды всех цветов и рас.
На просторах же России –
Ямал Ири, Кыш Бабай,
Дед Мороз – всех пригласили,
Только стопки наливай!
С Новым годом! Эти деды
Пусть несут добро и смех.
Вот бы получить подарки
Сразу бы от них от всех!
|
✨☃ ❆ 🎉
Чтобы в Новый год уныние,
Грусть и скуку исключить,
Нужно всем Дедам Морозам
по Снегурочке вручить.
Обеспечить Снежной бабой
Каждого Снеговика –
Осчастливить нужно в праздник
Ледяного мужика.
Пусть зимою будет жарко
В новогодние деньки!
С Новым годом! Пусть согреют
Сердце счастья огоньки!
|
❆ ✨☃🎉
Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
Желаю шуток, смеха столько,
Хватило чтоб на год вперед.
Чтоб было весело не только
Под елкою на Новый год!
|
✨☃ ❆ 🎉
Новый год спешит к нам в дом,
И зовётся он БЫКОМ!
Бык - ударник и трудяга,
Вся работа - без напряга.
Бьёт копытом день и ночь,
Чтоб коровушкам помочь.
Он желает вдохновенно
Всем удачи непременно,
Счастья, радости, здоровья,
Повышенья поголовья!
Впечатлений новых ярких,
Всяких вкусностей, подарков!
Автор: Lavrova
|
❆ ✨☃🎉
Год чудесный наступает
Год весёлого Быка!!!!
Так друг другу пожелаем
Взять строптивца за рога!!!
Пусть удача будет рядом,
Целый год пускай везёт!!!
И пусть только то,что надо,
В руки точно попадёт!!!
|
✨☃ ❆ 🎉
Снежок, морозец, хорошо,
И Новый год мы ждем еще!
Он нам придет всем непременно,
Нести, чтоб радость неизменно,
Улыбки, смех и настроение,
И лучшего всем прибавления!
Он словно бык порвет на части,
Все поражения, ненастья,
Оплотом станет и удачей,
Ведь в год Быка нельзя иначе!
|
❆ ✨☃🎉
С 2021-м Новым годом поздравляю!
Желаю счастья нежного и пламенной любви.
Успех пусть дел твоих не покидает.
В объятьях ласки, неги, теплоты.
Пусть будет чудным каждое мгновенье,
В душе пусть радость тихая живет,
Как солнце пусть сверкает настроение
Все время, а не только в Новый год.
|
✨☃ ❆ 🎉
Двадцать первый — год удачи,
Бык курирует его.
Я сердечно поздравляю
И желаю о-го-го:
Счастья, пылких чувств, успеха,
Ну и денег целый воз,
Бык ведь сильный, все притащит.
С радостью встречай обоз.
|
С Новым 2021 годом!
Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.
* * *
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.
Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
|
Уюта семейного Вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем Вашим делам!
|
Пусть в новом году все получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки.
С Новым годом!
* * *
С Новым годом!
Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!
|
Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!
* * *
С Новым годом.
Пусть за окном будет сказка, а в доме — атмосфера счастья.
Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми людьми.
|
Пусть вам принесет удачу
Приходящий этот год.
Процветание в придачу,
И успех во всем пусть ждет!
* * *
С Новым годом!
Желаю ярких гирлянд радости, разноцветных огней веселья, увлекательных дней нового года!
|
✨☃ ❆ 🎉
Новый год ― время исполнения заветных желаний.
Моё желание простое – чтобы мы были самыми счастливыми в целом мире!
|
❆ ✨☃🎉
С календарей исчез крысиный хвост,
И звездочет восточный, пальцем тыча
В мозаику серебряную звезд,
Пророчит, что год новенький, год бычий,
Благоприятным выдастся для всех
Зодиакальных знаков без разбору!
Пусть обеспечит Бык в делах успех,
На мостике к мечтаниям — опору,
Сжевав желаний сладких пышный стог
За сказочный период новогодья,
Укажет ту, одну из ста дорог —
В любви и счастья дивные угодья!
|
✨☃ ❆ 🎉
21-й век открыл нам двери
В новый, добрый 21-й год.
В этот праздник я всем сердцем верю,
Что тебе он счастье принесет
И подарит все, о чем мечтаешь
И на что надеешься в душе.
Пусть ты скоро, радуясь, узнаешь,
Что вот-вот свершится все уже,
Что счастливых новостей лукошко
Даст тебе в подарок Новый год,
Что удача постучит в окошко
И навечно в дом к тебе войдет!
|
❆ ✨☃🎉
Вот и подытожены гнилые шутки Крыскины,
Ей вослед не будем ныть: «Если б, да кабы» —
Время пить шампанское со жжеными записками!
Ах, надежд не обмани, наш железный Бык,
Мчись же к нам, подарками дивными навьюченный,
Колоти копытами грусть, тоску, долги!
С января изменится жизнь пусть наша к лучшему
(Раз уж власть не телится, ты ей помоги),
Пусть здоровьем радуют люди наши близкие,
Чувств любовных сладостных ждет водоворот,
Безмятежно-сказочным, мирным, добрым, искренним
Будет пусть ДВЕ тысячи двадцать первый год!
|
✨☃ ❆ 🎉
С Новым годом, родные мои,
С новым счастьем и с новым здоровьем!
Будем жить мы в мире, любви,
Дорожить будем нашей любовью.
Пусть же радует вас каждый час,
Теплоты вам, здоровья, счастья.
От души поздравляю я вас
|
❆ ✨☃🎉
Год Быка к нам мчится,
Скоро всё случится,
Раскрываем двери,
В чудеса поверив!
Поздравляем всех!
Счастье и успех
Пусть приходит в дом,
А беды - нипочём!
Пусть Бычок удачу,
Принесёт в придачу!
Радость и веселье,
Лихое настроение!
С Новым годом поздравляем,
Счастья и Любви желаем,
Пусть уйдут невзгоды прочь,
И весёлой будет ночь!
Бьют часы двенадцать раз,
Мы спешим поздравить вас!
В двери наши Бык заходит,
А с небес Благое сходит!
|
✨☃ ❆ 🎉
Пусть бычок принесёт нам подарки,
Загорятся на ёлках огни,
Станет жизнь и счастливой, и яркой,
И наполнятся радостью дни!
Бык землю роет под собой —
Нелегкий год нас ждет с тобой.
Но так как бык трудолюбив,
Мы чувств почувствуем прилив.
|
❆ ✨☃🎉
Собрав все силы — запряжемся!
Когда закончим — «оторвемся»!
Желаю год быка прожить
И свой запал не потушить!
Он любит семью и гордится детьми,
В супружестве верен без страстной любви,
Готов себя в жертву семье принести,
Быки в каждом доме важны и нужны!
В год быка нелегок путь,
Но его должны пройти.
Наберите воздух в грудь,
Счастью крикнув: «Я в пути!»
|
✨☃ ❆ 🎉
Вам желаю в год Быка
Взять удачу за рога!
А у вашего врага
Пусть не выйдет ни фига.
Девиз быка — всегда вперед!
В нем сила, скорость ум и драйв!
Врываясь в этот Новый год,
Бык рулит Смело наливай
Пусть год Быка лишь добрые
Сюрпризы преподносит!
Но, главное, чтоб выжить нам,
Копыта не отбросив!
|
❆ ✨☃🎉
Спешат часы,
Уходит старый год,
Бегут его последние минуты...
Пусть лучшее, что было не уйдет,
А худшее не сможет повториться!
|
✨☃ ❆ 🎉
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Порой сердитый и смешной,
Порой веселый и беспечный,
Но в общем милый и родной.
Хочу сказать слова свои,
Чтоб ты почувствовал сегодня
Всю силу преданной любви.
Так с Новым годом, мой любимый,
Так с Новым годом, мой родной!
От бед и горестей хранимый
Любовью чистой и земной!
автор: 2020-year.ru
|
❆ ✨☃🎉
Предсказания по годам
Ведущий называет знак по году, и все обладатели этого знака поднимают руку. Затем зачитывается предсказание для них.
1. В год Быка попрячет Крыса кучу денег в банке риса.
2. В год Быка к подаркам, Бык, будь всегда готов, как штык!
3. В год Быка затеют Тигры интереснейшие игры.
4. В год Быка весёлый Кролик будет хохотать до колик.
5. В год Быка всегда Дракон доволен, как индийский слон.
6. Будет в год Быка Змея в каждом обществе своя.
7. В год Быка улучшит Лошадь, наконец, свою жилплощадь.
8. Будет в год Быка Овца ай какая молодца!
9. В год Быка у Обезьяны будут новые романы.
10. Будет в год Быка Петух укреплять бойцовский дух.
11. Будет в год Быка Собака очень шумная, однако.
12. Будет в год Быка Свинья петь почище соловья.
|
✨☃ ❆ 🎉
Предсказания по знакам зодиака
Ведущий называет знак, и все обладатели этого знака поднимают руку. Затем зачитывается предсказание для них.
1. В год Быка узнает Овен двести тайн и сто диковин.
2. В год Быка поймёт Телец: он судьбы своей творец.
3. В год Быка у Близнецов крупный куш, в конце концов.
4. В год Быка везунчик Рак всё получит просто так.
5. В год Быка получит Лев популярность среди дев.
6. Год Быка прекрасно Дева проведёт как королева.
7. В год Быка съедят Весы тонну вкусной колбасы.
8. В год Быка у Скорпиона денег как у фараона.
9. Будет в год Быка Стрелец счастья своего кузнец.
10. В год Быка у Козерога будет денег очень много.
11. Год Быка у Водолея с каждым днём всё веселее!
12. Новый год Быка для Рыб мчится весело, как джип.
|
❆ ✨☃🎉
Прикольные предсказания на Новый год Быка
Весь год Бычок качается – прокачивает пресс. И в бицепсах, и в обществе приобретает вес!
В год Быка нас всех ждёт удача и успех!
В год Быка – гласит Оракул – будь могучим, как Геракл!
Символ года мощный Бык только побеждать привык!
Белый Бычок – белый бочок – мощный рывок, к победам толчок!
В год Быка здоровье – коровье!
В год Быка хватайте вилы – гребите деньги, что есть силы!
Скажем прямо, откровенно: в год Быка деньжищ – как сена!
В год Быка – любовь на все века… наверняка!
В год Быка счастье прёт с силой товарняка!
В год Быка будь настырный, упрямый со всеми подряд, но только не с мамой!
Играй по-крупному, иди напролом: в год Быка идём таким путём!
Долой порядки и манеры: в любви Быки не знают меры!
Напролом совет идти Быкам: по рогам, но не по головам!
В пылу борьбы нет правил у Быка, да не затопчет нежного цветка!
На пути своём снесёт Бык все преграды, но в саду среди цветов быть кротким надо.
Прямота Быка проста и надёжна, но в любви надо действовать осторожно.
Упорный труд и горячее рвение ведут в год Быка к большим достижениям!
|
✨☃ ❆ 🎉
Предсказания для взрослой и компании
Счастье есть. А также пить. В общем, счастье – это жить!
Что ты смотришь? Не беси! А налей и поднеси!
Худеть, чтоб модные штаны надеть? Не наши масштабы да дело! Бери да кушай смело!
Больше дела – меньше слов, больше страсти – меньше снов.
В достиженьях поможет быстрота мышления – но, пожалуйста, ребята, там без опошления!
В стремлениях к оригинальности недалеко и до банальности. Будьте банально оригинальны – друг к другу лояльны и чуть аморальны!
Есть для вас предупреждение: есть опасность нападения. Среди белого дня и при всех нападёт гомерический смех.
Не ржи над пропастью во ржи: весы – вот твой детектор лжи. Как ни крутись, как ни старайся – но похудеть не зарекайся!
Летом сядете на мель – в пятизвёздочный отель.
Не поможет Кострома, если вы сошли с ума. Чтоб всё было по уму – надо думать самому.
Хватит пасьянс раскладывать – пора «половинку» порадовать!
Хватит бродить в интернете – есть лучше занятья на свете!
Чтоб свою «половинку» не огорчить, прекращай в интернете монстров мочить!
Не может быть острее боли, чем политические тролли! Пусть будет так. Пусть солнце греет, и жизнь иллюзий не развеет.
Пред вами сами распахнутся автоматически все двери. Всё в супермаркетах за деньги берут без веры и по вере.
Не мешает даже слон выглядеть на миллион!
Даже в маленькой компании ты проявишь обаяние. От сияющего отражения даже в зеркало в восхищении!
Не требует вложения вежливость общения. И все подряд тебе говорят: «спасибо», «взаимно», «и я очень рад».
Какой рукой обнять соседку, если в левой вилка с котлетой? Какая разница, романтик? Поэту не до этикета!
Начало января – дальняя дорога. От соседа до своего порога.
Желанье загадал – забудь и отпусти. А сбудется – себя за то прости. Ведь был ты в тот момент нетрезв и на желанья очень резв.
|
❆ ✨☃🎉
Новогодние предсказания для детей
Подари родителям счастье – поменьше делай ошибки. Лучший подарок родителям – их собственные улыбки!
Для папы твои успехи – как рыцарские доспехи!
Для мамы твой каждый успех дарит веселье и смех!
Дайте бабушке игрушки – дайте шапочку и ушки, также ножки и носочки, курточки и поясочки. Бабушка играть умеет, кто одет – не заболеет.
Бродит дед по интернету. Дайте дедушке газету! Чем строчить коменты в чат – поучает пусть внучат!
В игрушки играй, да про дела не забывай!
Хорошо, когда есть друзья! Но про семью забывать нельзя!
Оракул повелел расти и свет добра в себе нести!
Ты, конечно, будешь рад отыскать в квартире клад! Только долго не ленись и в игрушках приберись!
Алле ап, прыжок, кувырк. Что такое? Это цирк! Мы с тобой туда пойдём и от смеха упадём!
Куда хотели мы давно? Конечно, мы пойдём в кино!
Советовал нам педиатр: сходите-ка с детьми в театр!
Говорят, зимой морожено детям кушать не положено. Не морожено, а мороженое! По креманкам красиво разложенное!
Сладкие конфетки портят зубы, детки. Но такие конфетки вкусные – настроение делать искусные!
На санках дедушка Мороз нам сказку добрую привёз. Мешок открывается – сказка начинается!
|
Поздравляю с годом Быка! Пускай все задуманное сбудется, все мечты реализуются. Пускай жизнь наполнится благополучием. Побеждай там, где трудно, не отступай перед сложностями, смело шагай вперед! Счастья тебе и огромных успехов во всех начинаниях!
|
Под звон наполненных бокалов и взрыв салютов мы желаем Вам здоровья и благополучия. Только праздничного настроения, оптимизма и правильных решений во всех жизненных ситуациях. Пусть 2021 год будет переломным, с радостными новостями и приятными событиями!
|
С Новым годом! Хочу пожелать, чтобы в этом году все было по-новому: новые цели, новые знакомства и много новых улыбок и веселья.
Чтобы новый год весь был наполнен сказочными и яркими событиями, которые будут нас сопровождать каждый день!
|
✨☃ ❆ 🎉
С Новым годом! Хочу пожелать самых светлых чудес в эту ночь. Пусть исполняться все тайные желания. Пусть неудачи крысиного года останутся позади и уступят место новым и радостным моментам.
Давайте будем ценить каждый из этих моментов, даже если они будут казаться незначительными, ведь очень часто наше счастье состоит именно из таких мелочей.
|
С Новым годом!
Пусть волшебство этого праздника, который для всех нас родом из детства, искрится в бокале шампанского и на елочных украшениях!
Пусть сбываются мечты, исполняются самые заветные желания и пусть весь год Белого металлического быка будет наполнен для вас добром, удачей и теплом улыбок.
|
✨☃ ❆ 🎉
С Новым годом, Буйвол!
Не будь грязным, буйным,
Будь веселым, чистым, стройным,
Славы, гордости достойным.
Стала чтоб судьба прекрасной,
Не гонись за тряпкой красной;
Да не попади вдруг в суп харчо!..
От души желаю здоровья еще?!!
|
❆ ✨☃🎉
Много праздников есть разных,
Но любимый - Новый год.
Говорят, он очень важный,
Кто как встретит - так живет!
Лучше встретить его дома,
За столом, в кругу семьи,
Пригласить друзей, знакомых,
Самых близких из родни.
Чтоб жила семья в достатке,
На работе был успех,
Со здоровьем все в порядке,
А карманы - без прорех.
На часах уже двенадцать,
Не замедлить стрелок ход,
Попрошу я всех подняться,
Пьем за нас, за Новый год!
|
✨☃ ❆ 🎉
А наш Бык - трудяга, весёлый всегда,
Он хмур, только если плохие дела.
Но мы в день рожденья Быку пожелаем
Успешной работы, и Вас уверяем:
Все будет отлично у Вас и прекрасно
И ваши старанья не будут напрасны!
|
❆ ✨☃🎉Некоторые предлагают отмечать 4 декабря как День заказа подарков Деду Морозу.
Ну, если подарок надо заказывать, то почему бы не сделать это 4 декабря?
К примеру, адрес в России, по которому надо отправлять письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза.
|
✨☃ ❆ 🎉Заполните форму здесь и через несколько секунд вы получите
видеоролик с именным поздравлением от Дедушки Мороза для ваших детей и близких.
|
Народные приметы на 1 января:
Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
Если ночью вокруг луны заметный туман, то следующие несколько дней может снежить.
Если после Нового года на улице иней, то год будет удачным в различных сферах жизни.
Если 1 января снежит, то будет хороший урожай пшеницы.
Что нельзя делать 1 января:
Нельзя выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье.
Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.
Нельзя ссориться и применять нецензурную лексику.
Нельзя оскорблять людей.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной пищей.
|
Поздравление с Новым Годом от Деда Мороза!Мальчики, девочки, дяди и тети
Дружно трудились весь год на работе!
Честно трудились и весело жили,
Доброе слово мое заслужили!
В общем, ребята, я вами доволен,
Каждый на праздник подарка достоин.
Я вас с успехами в этом году
Лично поздравлю! Встречайте – иду!
✨☃ ❆
|
❆ ✨☃🎉
Пусть в вашем доме всегда царят душевный покой, уют, радость и оптимизм! И конечно, пусть все проблемы и невзгоды останутся в уходящем году. С Новым Годом! Пусть как новогодний снегопад, сыпется на вас счастье!
|
✨☃ ❆ 🎉
Если перед Новым Годом схватят вдруг тебя (вот шок!),
скрутят, свяжут, рот заклеят, запихнут тебя в мешок —
не ругайся и не злись, не кричи и не будь жалок —
просто кто-то Дед Морозу заказал тебя в подарок!
Использовались материалы: fakty.com.ua, webplus.info, finifty.ru, 2020-year.ru
[ Регистрация | Вход ]